Представлен новый фитнес-браслет Xiaomi Hey+ Band

Компания Xiaomi провела анонс нового фитнес-трекера Hey+ Band, который является конкурентом браслетам серии Mi Band все от той же Xiaomi. Основным конкурентным преимуществом гаджета стало наличие модуля NFC, благодаря которому можно расплачиваться за товары и услуги путем прикладывания браслета к терминалу.

В плане внешности новый Xiaomi Hey+ Band напоминает Mi Band второго поколения, и это ему лишь в плюс. Его экран основан на матрице AMOLED и имеет диагональ 0,95 дюйма при разрешении 240х120 точек. Экран, само собой, цветной, и на него выводятся уведомления о звонках, сообщениях и событиях в мессенджерах, установленных на смартфоне.

В Xiaomi Hey+ Band интегрированы алгоритмы Skylark для более точной работы всех фитнес-модулей, среди которых шагомер, счетчик калорий, оптический пульсометр и другие. Батареи 120 мАч хватает браслету на 18 дней работы, а его корпус выдерживает давление воды на глубине до 50 метров, так что с ним можно плавать в бассейне и принимать душ. Модуль NFC можно использовать не только для оплаты, но и для открытия электронных замков. Стоит новый Xiaomi Hey+ Band около $34, тогда как Mi Band 3 с NFC оценен в $29. У Xiaomi Hey+ Band экран крупнее и, если можно так выразиться, цветнее.

Максим Мишенев, MobileDevice


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