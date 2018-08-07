Razer хочет собрать на Kickstarter почти $1 млн на выпуск мыши Naga Trinity для левшей

Компания Razer организовала Kickstarter-программу по сбору средств на выпуск игровой мыши Naga Trinity в модификации для левшей.

Манипулятор Razer Naga Trinity (на изображении) дебютировал осенью прошлого года. Главная особенность устройства — сменные боковые панели с кнопками, предназначенными для большого пальца руки.

Комплект включает сразу три панели. Так, модуль с 12 кнопками подойдёт для MMO-проектов. Панель с 7-кнопочным колесом предназначена для MOBA-игр. Наконец, для повседневного использования подойдёт третья минималистская панель с двумя кнопками.

Мышь для левшей Razer Naga Trinity Left-Handed Edition должна получить аналогичную конструкцию в зеркальном отражении. То есть, сменные панели будут устанавливаться в правой боковой части корпуса.

На организацию выпуска манипулятора компании Razer требуется внушительная сумма — $990 000. Пока привлечено лишь около $30 000, но до закрытия копилки остаётся больше трёх недель.

Сейчас зарезервировать мышь Razer Naga Trinity Left-Handed Edition можно, пожертвовав $89 или больше. Поставки планируется организовать летом следующего года (при условии, если Kickstarter-программа окажется успешной).



