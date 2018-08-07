GIGABYTE Aorus M5: игровая мышь с изменяемым весом

Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus мышь M5, спроектированную специально для любителей компьютерных игр.

В манипуляторе применён оптический сенсор Pixart 3389 с разрешающей способностью до 16 000 DPI (точек на дюйм). Эту величину можно регулировать с шагом в 50 DPI.

Новинка получила надёжные переключатели Omron, рассчитанные как минимум на 50 млн срабатываний. Предусмотрена многоцветная подсветка RGB Fusion с поддержкой 16,7 млн цветовых оттенков.

Реализована система оптимизации веса: благодаря нескольким грузикам массу манипулятора можно изменять в диапазоне от 118 до 130,5 грамма. Размеры устройства составляют 128 ? 72 ? 43 мм.

Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; длина кабеля с позолоченным коннектором равна 1,8 метра. Частота опроса достигает 1000 Гц. Максимальное ускорение составляет 50g, скорость перемещения — до 10 м/с.

Новинка подходит пользователям, предпочитающим ладонный и когтевой хват. Дизайн мыши оптимизирован для правшей. О цене, к сожалению, ничего не сообщается.



