AMD открыла возможность предзаказа Ryzen Threadripper 2990WX
Сегодня компания AMD анонсировала доступность нового 32-ядерного процессора Ryzen Threadripper 2990WX для предварительного заказа в более чем 80 точках продаж по всему миру. Фактический релиз флагмана состоится 13 августа, а пока Advanced Micro Devices предлагает желающим оформить заявку на приобретение новинки, уплатив $1799 за единицу.
Процессор-рекордсмен поставляется в оригинальной упаковке с монтажными приспособлениями — фиксирующей рамкой, отвёрткой для CPU-разъёма и креплением для водоблоков Asetek, используемых многими производителями интегральных СЖО. Системы охлаждения в стандартном комплекте поставки нет. Кодовым обозначением модели Ryzen Threadripper 2990WX является YD299XAZAFWOF.
Как и представители первого поколения процессоров для платформы TR4/X399, Ryzen Threadripper 2990WX и его 24-, 16- и 12-ядерные собратья, о которых пойдёт речь ниже, имеют четырёхкристальную компоновку. Переход на 12-нм технологическую норму позволил задействовать целых 32 физических ядра с частотой от 3 ГГц, что было проблематично на 14-нм этапе. Четыре кристалла Zeppelin с двумя CCX-модулями в каждом содержат в сумме 64 Мбайт кеш-памяти третьего уровня. Для взаимодействия с оперативной памятью предусмотрено наличие четырёхканального контроллера DDR4. Эффективная частота совместимых с Ryzen Threadripper 2 модулей DRAM может достигать по крайней мере 3200 МГц. Линий PCI Express 3.0 в количестве «60 + 4» шт. предостаточно для построения разнообразных графических конфигураций, причём не только игровых.
Если процессор Ryzen Threadripper 2990WX можно заказать уже сегодня, то менее дорогие CPU с индексами 2970WX, 2950X и 2920X — несколько позднее. Датой релиза 16-ядерной модели Ryzen Threadripper 2950X с половинным объёмом L3-кеша (32 Мбайт) и тепловыделением 180 Вт является 31 августа. В свою очередь, 24-ядерный Ryzen Threadripper 2970WX и 12-ядерный Ryzen Threadripper 2920X появятся на прилавках в октябре.
С основными характеристиками процессоров, входящих в семейство Ryzen Threadripper 2/Pinnacle Ridge, можно ознакомиться в нижеследующей таблице.
|AMD Ryzen
Threadripper
|2990WX
|2970WX
|2950X
|2920X
|Платформа
|TR4/X399
|Семейство
|Threadripper 2 (Pinnacle Ridge)
|Архитектура
|Zen+ (12 нм)
|Ядра/потоки
|32/64
|24/48
|16/32
|12/24
|Частота, ГГц
|3,0/4,2
|3,5/4,4
|3,5/4,3
|L3-кеш, Мбайт
|64
|32
|Линии PCI-E 3.0
|60 + 4
|Уровень TDP, Вт
|250
|180
|Цена для США, $
|1799
|1299
|899
|649
|Дата релиза
|13 августа
|октябрь
|31 августа
|октябрь
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