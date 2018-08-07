AMD открыла возможность предзаказа Ryzen Threadripper 2990WX

Сегодня компания AMD анонсировала доступность нового 32-ядерного процессора Ryzen Threadripper 2990WX для предварительного заказа в более чем 80 точках продаж по всему миру. Фактический релиз флагмана состоится 13 августа, а пока Advanced Micro Devices предлагает желающим оформить заявку на приобретение новинки, уплатив $1799 за единицу.

Процессор-рекордсмен поставляется в оригинальной упаковке с монтажными приспособлениями — фиксирующей рамкой, отвёрткой для CPU-разъёма и креплением для водоблоков Asetek, используемых многими производителями интегральных СЖО. Системы охлаждения в стандартном комплекте поставки нет. Кодовым обозначением модели Ryzen Threadripper 2990WX является YD299XAZAFWOF.

Как и представители первого поколения процессоров для платформы TR4/X399, Ryzen Threadripper 2990WX и его 24-, 16- и 12-ядерные собратья, о которых пойдёт речь ниже, имеют четырёхкристальную компоновку. Переход на 12-нм технологическую норму позволил задействовать целых 32 физических ядра с частотой от 3 ГГц, что было проблематично на 14-нм этапе. Четыре кристалла Zeppelin с двумя CCX-модулями в каждом содержат в сумме 64 Мбайт кеш-памяти третьего уровня. Для взаимодействия с оперативной памятью предусмотрено наличие четырёхканального контроллера DDR4. Эффективная частота совместимых с Ryzen Threadripper 2 модулей DRAM может достигать по крайней мере 3200 МГц. Линий PCI Express 3.0 в количестве «60 + 4» шт. предостаточно для построения разнообразных графических конфигураций, причём не только игровых.

Если процессор Ryzen Threadripper 2990WX можно заказать уже сегодня, то менее дорогие CPU с индексами 2970WX, 2950X и 2920X — несколько позднее. Датой релиза 16-ядерной модели Ryzen Threadripper 2950X с половинным объёмом L3-кеша (32 Мбайт) и тепловыделением 180 Вт является 31 августа. В свою очередь, 24-ядерный Ryzen Threadripper 2970WX и 12-ядерный Ryzen Threadripper 2920X появятся на прилавках в октябре.

С основными характеристиками процессоров, входящих в семейство Ryzen Threadripper 2/Pinnacle Ridge, можно ознакомиться в нижеследующей таблице.

AMD Ryzen

Threadripper 2990WX 2970WX 2950X 2920X Платформа TR4/X399 Семейство Threadripper 2 (Pinnacle Ridge) Архитектура Zen+ (12 нм) Ядра/потоки 32/64 24/48 16/32 12/24 Частота, ГГц 3,0/4,2 3,5/4,4 3,5/4,3 L3-кеш, Мбайт 64 32 Линии PCI-E 3.0 60 + 4 Уровень TDP, Вт 250 180 Цена для США, $ 1799 1299 899 649 Дата релиза 13 августа октябрь 31 августа октябрь



