Время отклика игрового монитора ASUS VP278QGL равно 1 мс

Время отклика игрового монитора ASUS VP278QGL равно 1 мс

Компания ASUS расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель VP278QGL на матрице TN размером 27 дюймов по диагонали.

Панель соответствует формату Full HD: разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей. Время отклика равно 1 мс (Gray to Gray). Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC.

В новинке реализована технология Adaptive-Sync/FreeSync, повышающая плавность игрового процесса. Набор средств GamePlus включает отображение перекрестия прицела, таймер (поможет оценивать прошедшее время в стратегиях реального времени) и счётчик кадров.

Предусмотрена функция выравнивания картинки: при её активации у краёв экрана появятся линии, с помощью которых можно будет настроить вывод изображения в мультимониторной конфигурации.

Время отклика игрового монитора ASUS VP278QGL равно 1 мс

Яркость равна 300 кд/м2. Показатели типовой и динамической контрастности — 1200:1 и 100 000 000:1. Имеются интерфейсы D-Sub, HDMI (?2) и DisplayPort, а также 2-ваттные стереофонические динамики.

Подставка даёт возможность изменять высоту дисплея по отношению к поверхности стола, регулировать углы наклона и поворота экрана, а также переводить монитор из альбомной ориентации в портретную.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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