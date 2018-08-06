Время отклика игрового монитора ASUS VP278QGL равно 1 мс
Компания ASUS расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель VP278QGL на матрице TN размером 27 дюймов по диагонали.
Панель соответствует формату Full HD: разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей. Время отклика равно 1 мс (Gray to Gray). Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC.
В новинке реализована технология Adaptive-Sync/FreeSync, повышающая плавность игрового процесса. Набор средств GamePlus включает отображение перекрестия прицела, таймер (поможет оценивать прошедшее время в стратегиях реального времени) и счётчик кадров.
Предусмотрена функция выравнивания картинки: при её активации у краёв экрана появятся линии, с помощью которых можно будет настроить вывод изображения в мультимониторной конфигурации.
Яркость равна 300 кд/м2. Показатели типовой и динамической контрастности — 1200:1 и 100 000 000:1. Имеются интерфейсы D-Sub, HDMI (?2) и DisplayPort, а также 2-ваттные стереофонические динамики.
Подставка даёт возможность изменять высоту дисплея по отношению к поверхности стола, регулировать углы наклона и поворота экрана, а также переводить монитор из альбомной ориентации в портретную.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
06.08.2018 15:30
06.08.2018 19:15