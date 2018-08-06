Планшет Panasonic Toughbook FZ-G1 надежно защищен от внешних факторов

Компания Panasonic выпустила планшетный компьютер Toughbook FZ-G1 в сверхпрочном корпусе с защитой от целого ряда внешних факторов. Получился гаджет столь же брутальным, сколь и мощным за счет процессора Intel Core седьмого поколения.



По официальным данным, корпус Panasonic Toughbook FZ-G1 спасает электронику от повреждений при падении с высоты до 2 метров, от воды, грязи, пыли и даже от перепадов температуры – планшет может работать как в мороз -29, так и в жару +60 градусов по Цельсию. У компьютера есть процессор Intel Core i5-7300U vPro с частотой до 3,5 ГГц, ОЗУ объемом 8 Гб и встроенная память сразу на 256 Гб, расширяемая за счет SD-карт.



По умолчанию на Panasonic Toughbook FZ-G1 установлена ОС Windows 10 Pro от Microsoft , есть ИК-камера FLIR Lepton для измерения температуры окружающих объектов, плюс имеются два модуля на 2 Мп спереди и 8 Мп сзади. Список интерфейсов включает в себя HDMI 2.0, USB 3.0, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, и даже про LTE-модем и слот под SIM-карту не забыли. Panasonic Toughbook FZ-G1 – это сугубо профессиональное решение для использования в экстремальных для любой современной техники условиях. В продажу планшет поступит до конца этого месяца по цене 2200 долларов США .