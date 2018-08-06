Вирус остановил фабрики производителя процессоров для Apple

Согласно сообщениям одного из ведущих поставщиков финансовой информации Bloomberg, из-за вирусной атаки 3 августа тайваньская компания TSMC была вынуждена остановить работу нескольких фабрик.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) производитель компонентов для AMD, Apple , Nvidia и Qualcomm предполагает, что вирус проник в компьютерную систему в результате сбоя в процессе установки ПО для нового оборудования. На данный момент уже восстановлено 80% фабричного оборудования, полное восстановление должно завершится до конца сегодняшнего дня.

TSMC предупредила своих партнеров о возможных задержках поставок и уверила, что наверстает упущенное в четвертом квартале текущего года. Стоит надеяться, что произошедший инцидент не скажется на поставках iPhone 2018.