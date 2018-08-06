Apple патентует ноутбук с тачскрином вместо клавиатуры

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку от корпорации Apple, где описывается «устройство со встроенной интерфейсной системой».

Mac с сенсорным экраном

В патенте описывается портативный компьютер, который включает в себя часть, содержащую дисплей, базовую часть и стеклянную поверхность. Основной блок и дисплей соединены между собой шарнирами. В основании компьютера разместится дисплей, отображающий виртуальную клавиатуру и элементы для тактильного обратного отклика.

Macbook TouchScreen

Клавиатура в новом ноутбуке будет напоминать виртуальные клавиши в iPhone. Виртуальным также будет и тачпэд. Размещаться он будет там, где пожелает владелец лэптопа.

Описанный в заявке компьютер всего лишь одна из концепций Apple и может быть представлена в виде отдельного устройство либо в гаджете, включающем множество других идей купертиновцев.


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