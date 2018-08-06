Apple патентует ноутбук с тачскрином вместо клавиатуры

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку от корпорации Apple , где описывается «устройство со встроенной интерфейсной системой».

В патенте описывается портативный компьютер, который включает в себя часть, содержащую дисплей, базовую часть и стеклянную поверхность. Основной блок и дисплей соединены между собой шарнирами. В основании компьютера разместится дисплей, отображающий виртуальную клавиатуру и элементы для тактильного обратного отклика.

Клавиатура в новом ноутбуке будет напоминать виртуальные клавиши в iPhone. Виртуальным также будет и тачпэд. Размещаться он будет там, где пожелает владелец лэптопа.