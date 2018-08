Creative создала беспроводные наушники Outlier ONE Plus с плеером внутри

Компания Creative, известная в первую очередь продвинутыми звуковыми картами Sound Blaster, выпускает также целый ряд аксессуаров для прослушивания музыки. Ее новинкой, представленной сегодня, стала гарнитура Outlier ONE Plus, полностью беспроводная и на 100 процентов автономная.



По факту, Creative Outlier ONE Plus даже не требуется подключение к смартфону, так как она может воспроизводить музыку самостоятельно, ведь в нее встроен полноценный mp3-плеер с 4 Гб памяти на борту. У наушников есть защита от влаги IPX4, что позволяет брать их с собой на тренировку и оставлять смартфон в раздевалке или вовсе дома. Батареи в режиме работы плеера гарнитуре хватит на 10 часов работы, но Creative Outlier ONE Plus все же можно подключать к смартфону по Bluetooth 4.2 – в этом случае время автономной работы сократится до 7 часов.



Наушники имеют особую форму корпуса, благодаря которой не выпадают из ушей, плюс они способны воспроизводить звуки с частотой от 20 Гц до 20 кГц. Creative Outlier ONE Plus весят всего 16 граммов и могут работать со смартфонами под Android и IOS через специальное приложение Sound Blaster Connect – оно распространяется на бесплатной основе. Сама гарнитура стоит ровно 50 евро и поступит в продажу до конца лета.