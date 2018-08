Планшет Microsoft Surface Go признали непригодным к ремонту

Всем известно, что техника компании Apple непригодна к ремонту – Яблочная империя не желает, чтобы ее гаджеты ремонтировали все подряд, и ей выгоднее продавать новые устройства взамен сломанных.



По тому же пути идет и Microsoft , новый планшет Surface Go от которой тоже признан неремонтопригодным. Специалисты портала iFixit провели вскрытие Microsoft Surface Go и поставили ему крайне невысокую оценку: по их фирменной шкале ремонтопригодности планшет получил ровно 1 балл из возможных 10, и то с большой натяжкой. К минусам компьютера отнесли в первую очередь системную плату – она полностью единая, и поменять процессор или оперативную память не получится, так как абсолютно все компоненты намертво впаяны в нее. Впрочем, это могут сделать специалисты, но цена такого ремонта будет высока.



В iFixit отметили и высокую сложность демонтажа дисплейного модуля – для этого потребуются присоски и предварительный подогрев. Внутри компьютера очень много клея, даже чрезмерно много, что тоже отнесено к недостаткам. Один-единственный балл Microsoft Surface Go заработал лишь благодаря длинному шлейфу экрана, идущему к системной плате – при разборке повредить его практически невозможно.