Canon Zoemini: карманный принтер для печати снимков со смартфона

Canon Zoemini: карманный принтер для печати снимков со смартфона

Компания Canon представила устройство Zoemini — свой самый компактный и лёгкий фотопринтер, который поступит в продажу на европейском рынке в следующем месяце.

Новинка рассчитана на работу со смартфонами и планшетами под управлением операционных систем Android и iOS. Сопутствующее приложение Canon Mini Print позволяет накладывать фильтры, рамки и пр.

Мини-принтер полагается на технологию ZINK. Применяется особая бумага с несколькими слоями специального кристаллического вещества. При нагревании оно переходит в аморфное состояние и на бумаге появляется изображение.

Canon Zoemini: карманный принтер для печати снимков со смартфона

Гаджет имеет габариты 118 ? 82 ? 19 мм и весит 160 граммов. Устройство позволяет получать распечатки с размерами 76 ? 50 мм. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 500 мА·ч, заряда которого хватит на формирование примерно 20 распечаток. Подзарядка осуществляется через порт Micro-USB.

Для обмена данными со смартфоном или планшетом служит беспроводная связь Bluetooth 4.0. Любопытно, что пользователи смогут не только распечатывать отдельные снимки, но и создавать фотоколлажи.

Canon Zoemini: карманный принтер для печати снимков со смартфона

Принтер будет предлагаться в золотисто-розовом, чёрном и белом вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене 140 евро. Комплект поставки включает 10 листов фотобумаги.

Canon Zoemini: карманный принтер для печати снимков со смартфона


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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