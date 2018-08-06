Raytheon Uncia – уникальный полностью водонепроницаемый ноутбук

Анонсирован первый в мире полностью водонепроницаемый ноутбук Raytheon Uncia со степенью защиты IP68. На презентации его помещали в аквариум и включали, и это не принесло ему ровным счетом никакого урона.



Пока что Raytheon Uncia не готов к серийному производству, но находится на одной из финальных стадий разработки. Вопреки ожиданиям, ноутбук оказался очень тонким – всего 13 миллиметров в толщину при весе не более 1,1 килограмма, то есть по основным габаритам это современный мобильный ПК, которому не нужен огромный тяжелый корпус. Кроме того, экран Raytheon Uncia является сенсорным может поворачиваться на 360 градусов, что превращает лэптоп в навороченный планшет.



Raytheon Uncia работает на ОС Windows 10 от Microsoft и поставляется с процессором Intel Core i7-8550U с частотой до 4 ГГц на четырех ядрах. Что важно, CPU охлаждается только лишь радиатором по причине минимального тепловыделения. Прочие спецификации уникального ноутбука-амфибии не раскрываются, равно как и его стоимость, а массовое производство предварительно назначено на четвертый квартал текущего года.