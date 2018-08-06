Процессор Amlogic A311D найдёт применение в ТВ-приставках
Компания Amlogic, по сообщениям сетевых источников, вскоре выпустит процессор A311D, предназначенный для телевизионных приставок и различных мультимедийных устройств.
Конструкция чипа предполагает наличие шести вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex A73 и дуэт ARM Cortex A53. Максимальная тактовая частота этих блоков пока не раскрывается.
Графическая составляющая — интегрированный контроллер ARM Mali-G52 MP4. Заявлена возможность декодирования видео в формате 4K, а также кодирования материалов в формате 1080p.
Платформа Amlogic A311D обеспечит поддержку оперативной памяти DDR3/4 и LPDDR3/4, флеш-памяти eMMC, а также карт SD/SDHC/SDXC. Упомянуты интерфейсы USB, SDIO, UART, I2C, PWM, GPIO и др.
Прочие характеристики процессора включают средства безопасности TrustZone и сетевой контроллер Gigabit Ethernet.
По всей видимости, первые коммерческие устройства на аппаратной платформе Amlogic A311D дебютируют в начале следующего года.
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Hard
06.08.2018 14:23