Процессор Amlogic A311D найдёт применение в ТВ-приставках

Процессор Amlogic A311D найдёт применение в ТВ-приставках

Компания Amlogic, по сообщениям сетевых источников, вскоре выпустит процессор A311D, предназначенный для телевизионных приставок и различных мультимедийных устройств.

Конструкция чипа предполагает наличие шести вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex A73 и дуэт ARM Cortex A53. Максимальная тактовая частота этих блоков пока не раскрывается.

Графическая составляющая — интегрированный контроллер ARM Mali-G52 MP4. Заявлена возможность декодирования видео в формате 4K, а также кодирования материалов в формате 1080p.

Платформа Amlogic A311D обеспечит поддержку оперативной памяти DDR3/4 и LPDDR3/4, флеш-памяти eMMC, а также карт SD/SDHC/SDXC. Упомянуты интерфейсы USB, SDIO, UART, I2C, PWM, GPIO и др.

Процессор Amlogic A311D найдёт применение в ТВ-приставках

Прочие характеристики процессора включают средства безопасности TrustZone и сетевой контроллер Gigabit Ethernet.

По всей видимости, первые коммерческие устройства на аппаратной платформе Amlogic A311D дебютируют в начале следующего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Канадский магазин оценил AMD Ryzen Threadripper 2990X в $1850Канадский магазин оценил AMD Ryzen Threadripper 2990X в $1850
Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведроXiaomi выпустит «умное» мусорное ведро
Ноутбук Huawei Honor MagicBook вышел в версии с сенсорным дисплеемНоутбук Huawei Honor MagicBook вышел в версии с сенсорным дисплеем
Дефицит GDDR6 может негативно сказаться на поставках новых видеокартДефицит GDDR6 может негативно сказаться на поставках новых видеокарт
Biostar B450MHC и B450MH: доступные платы для процессоров AMD RyzenBiostar B450MHC и B450MH: доступные платы для процессоров AMD Ryzen
Блок рекламы


Похожие новости
Плата Biostar H310MHC2 поддерживает процессоры Intel Coffee LakeПлата Biostar H310MHC2 поддерживает процессоры Intel Coffee Lake
Вирус остановил фабрики производителя процессоров для AppleВирус остановил фабрики производителя процессоров для Apple
Цены на процессоры AMD Ryzen Threadripper IIЦены на процессоры AMD Ryzen Threadripper II
GIGABYTE наделила все платы с LGA 1151v2 поддержкой процессоров Intel Core 9-го поколенияGIGABYTE наделила все платы с LGA 1151v2 поддержкой процессоров Intel Core 9-го поколения
ASUS выпустит комплекты для апгрейда плат на X399 под процессоры Ryzen Threadripper 2000ASUS выпустит комплекты для апгрейда плат на X399 под процессоры Ryzen Threadripper 2000
Материнские платы MSI на Intel Z370 получили поддержку процессоров Intel 9000Материнские платы MSI на Intel Z370 получили поддержку процессоров Intel 9000
Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9
Выяснились названия видеокарт и графических процессоров NVIDIA нового поколенияВыяснились названия видеокарт и графических процессоров NVIDIA нового поколения
Шлем ВР Pico G2 построен на топовом процессоре QualcommШлем ВР Pico G2 построен на топовом процессоре Qualcomm
Китайские x86-процессоры VIA догнали Intel Core i3 и замахнулись на Core i5Китайские x86-процессоры VIA догнали Intel Core i3 и замахнулись на Core i5
Последние новости
Подгружаем последние новости