Процессор Amlogic A311D найдёт применение в ТВ-приставках

Компания Amlogic, по сообщениям сетевых источников, вскоре выпустит процессор A311D, предназначенный для телевизионных приставок и различных мультимедийных устройств.

Конструкция чипа предполагает наличие шести вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex A73 и дуэт ARM Cortex A53. Максимальная тактовая частота этих блоков пока не раскрывается.

Графическая составляющая — интегрированный контроллер ARM Mali-G52 MP4. Заявлена возможность декодирования видео в формате 4K, а также кодирования материалов в формате 1080p.

Платформа Amlogic A311D обеспечит поддержку оперативной памяти DDR3/4 и LPDDR3/4, флеш-памяти eMMC, а также карт SD/SDHC/SDXC. Упомянуты интерфейсы USB , SDIO, UART, I2C, PWM, GPIO и др.

Прочие характеристики процессора включают средства безопасности TrustZone и сетевой контроллер Gigabit Ethernet.

По всей видимости, первые коммерческие устройства на аппаратной платформе Amlogic A311D дебютируют в начале следующего года.



