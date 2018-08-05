Популярный «внедорожный» планшет Panasonic Toughpad FZ-G1 стал мощнее
Компания Panasonic представила обновлённую версию популярного планшетного компьютера Toughbook FZ-G1, выполненного в корпусе повышенной прочности.
Устройство (модель mk5) полагается на процессор Intel Core i5-7300U vPro, который содержит два вычислительных ядра с поддержкой технологии многопоточности. Номинальная тактовая частота составляет 2,6 ГГц, максимальная — 3,5 ГГц. Объём оперативной памяти равен 8 Гбайт.
Планшет не боится воды и пыли, а также падений с высоты до 1,8 метра. Заявленный диапазон рабочих температур простирается от минус 29 до плюс 60 градусов Цельсия.
Сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма имеет разрешение WUXGA (1920 ? 1200 пикселей) и обладает яркостью до 800 кд/м2. Устройство может быть оборудовано инфракрасной камерой FLIR Lepton для измерения температуры объектов.
В качестве накопителя используется твердотельный модуль вместимостью 256 Гбайт. В тыльной части установлена 8-мегапиксельная камера; разрешение фронтальной камеры — 2 млн пикселей.
Среди прочего стоит упомянуть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.1, интерфейсы USB 3.0 и HDMI, ридер SD-карт и опциональный модуль LTE. Габариты составляют 270 ? 188 ? 19 мм, вес — 1,1 кг.
Планшет работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Продажи начнутся в конце августа; цена — от 2200 долларов США.
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05.08.2018 20:09