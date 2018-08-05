Цены на процессоры AMD Ryzen Threadripper II

Центральные процессоры AMD Ryzen Threadripper II поколения будут представлены в ближайшее время – 13 августа, в связи с чем ресурс VideoCardz опубликовал окончательные спецификации нового поколения чипов.

AMD Ryzen Threadripper II

Модельный ряд

На данный момент известно о четырёх CPU. Новый модельный ряд разделен на линейки X и WX. X – линейка, являющаяся обновлением современных чипов, а WX содержит кардинально новые CPU.

Threadripper 2920X и 2950X, которые являются преемниками предшествующего 1-го поколения, имеют повышенные рабочие частоты и более низкие стартовые цены. Топовая же линейка WX имеет существенно возросшее количество ядер, и как следствие – увеличенные цены.

Стоит заметить, что все новые процессоры имеют большое количество ядер, не менее 12. Согласно слухам, новые 12- или 16-ядерные CPU Ryzen будут также представлены в III поколении, которое анонсируют в начале 2019 года.

Технические характеристики и стоимость

Линейка WX представлена процессором Threadripper 2990WX с 32 ядрами и 64 потоками, рабочими частотами от 3,0 до 4,2 ГГц, TDP 250 Вт и стоимостью $1800, а также процессором Threadripper 2970WX с 24 ядрами и 48 потоками, аналогичными рабочими частотами и TDP, но со стоимостью $1300.

Линейка X содержит процессор Threadripper 2950X с 16 ядрами и 32 потоками, рабочими частотами от 3,5 до 4,4 ГГц, TDP 180 и стоимостью $900, а также процессором Threadripper 2920X с 12 ядрами и 24 потоками, аналогичными рабочими частотами и TDP, но со стоимостью $650.

Начало продаж

Точная дата начала продаж неизвестна, однако, первым в продажу через пару недель поступит топовый Threadripper 2990WX, а Threadripper 2970WX, Threadripper 2950X и Threadripper 2920X появятся немного позже.


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