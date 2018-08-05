Опубликовано фото полузаказной платформы AMD с ядрами Ryzen и графикой Vega

Опубликовано фото полузаказной платформы AMD с ядрами Ryzen и графикой Vega

На днях китайская компания Zhongshan Subor представила довольно необычный игровой настольный компьютер, который построен на полузаказной (semi-custom) однокристальной платформе (SoC) от компании AMD. И теперь на небезызвестном китайском форуме появилась фотография материнской платы данной системы с распаянной на ней SoC.

Данная платформа на одном кристалле объединила четыре x86-ядра Zen и графический процессор Vega. Процессорные ядра работают с частотой 3,0 ГГц и поддерживают технологию многопоточности SMT, то есть чип предлагает восемь вычислительных потоков. Графический процессор Vega 24 включает 1536 потоковых процессоров, работающих на частоте 1,3 ГГц.

Опубликовано фото полузаказной платформы AMD с ядрами Ryzen и графикой Vega

Как видно из опубликованного снимка, вокруг платформы AMD распаяно восемь микросхем памяти GDDR5 объёмом по 8 Гбит каждая. В сумме это даёт 8 Гбайт памяти, которая подключена к платформе через встроенный в неё контроллер памяти с 256-разрядной шиной. Память одновременно работает и с центральным, и с графическим процессором, то есть выполняет роль и оперативной, и графической памяти.

Опубликовано фото полузаказной платформы AMD с ядрами Ryzen и графикой Vega

Intel Kaby Lake-G с графикой Vega и памятью HBM2

Можно было бы подумать, что подобная однокристальная платформа снискала бы огромную популярность в виде обычного гибридного процессора для платформы Socket AM4. Однако в таком случае она наткнулась бы на одно серьёзное ограничение — куда более медленную память DDR4. Собственно поэтому графические процессоры Vega, соседствующие с процессорами Intel в рамках платформы Kaby Lake-G, оснащены собственным чипом памяти HBM2. В противном случае от такого числа потоковых процессоров толку было бы немного.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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