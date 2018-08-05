Опубликовано фото полузаказной платформы AMD с ядрами Ryzen и графикой Vega

На днях китайская компания Zhongshan Subor представила довольно необычный игровой настольный компьютер, который построен на полузаказной (semi-custom) однокристальной платформе (SoC) от компании AMD. И теперь на небезызвестном китайском форуме появилась фотография материнской платы данной системы с распаянной на ней SoC.

Данная платформа на одном кристалле объединила четыре x86-ядра Zen и графический процессор Vega. Процессорные ядра работают с частотой 3,0 ГГц и поддерживают технологию многопоточности SMT, то есть чип предлагает восемь вычислительных потоков. Графический процессор Vega 24 включает 1536 потоковых процессоров, работающих на частоте 1,3 ГГц.

Как видно из опубликованного снимка, вокруг платформы AMD распаяно восемь микросхем памяти GDDR5 объёмом по 8 Гбит каждая. В сумме это даёт 8 Гбайт памяти, которая подключена к платформе через встроенный в неё контроллер памяти с 256-разрядной шиной. Память одновременно работает и с центральным, и с графическим процессором, то есть выполняет роль и оперативной, и графической памяти.

Intel Kaby Lake-G с графикой Vega и памятью HBM2

Можно было бы подумать, что подобная однокристальная платформа снискала бы огромную популярность в виде обычного гибридного процессора для платформы Socket AM4. Однако в таком случае она наткнулась бы на одно серьёзное ограничение — куда более медленную память DDR4. Собственно поэтому графические процессоры Vega, соседствующие с процессорами Intel в рамках платформы Kaby Lake-G, оснащены собственным чипом памяти HBM2. В противном случае от такого числа потоковых процессоров толку было бы немного.



