Intel откажется от собственного полупроводникового производства?

Последнее обновление производственных задач Intel указывает на неспособность компании довести свои 10-нм нормы до коммерческого состояния ранее последнего квартала 2019 года. В результате, как сообщает тайваньский ресурс Digitimes, в полупроводниковой индустрии начали распространяться предположения, что Intel может свернуть свой производственный бизнес по примеру AMD, которая пошла на этот вынужденный шаг ещё в 2009 году, перейдя на модель печати своих чипов на сторонних фабриках.

Первоначально планы некогда бесспорного лидера полупроводникового производства, компании Intel , по освоению 10-нм техпроцесса были намечены на 2016 год. Первыми процессорами должны были стать чипы с архитектурой Cannon Lake. Однако эти цели остались давно в прошлом.

Принцип «Тик-так», которому корпорация следовала на протяжении многих лет и предполагавший чередование обновления микроархитектуры с улучшением производственных норм, сейчас едва ли можно назвать работающим. Эта модель дала сбой в 2014 году, когда Intel должна была представить 14-нм техпроцесс, а вместо этого выпустила 22-нм процессоры Haswell Refresh, совершив внеочередное обновление архитектуры.

Intel продолжает нарушать циклы «Тик-так» и, как считают наблюдатели, вероятно, уже отказалась от этой модели. 10-нм Cannon Lake, запланированные на середину 2016 года, были тогда заменены Kaby Lake, которые выпускались по 14-нм нормам, по сути используемым до сих пор с различного рода оптимизациями. Учитывая очередную подтверждённую корпорацией задержку, запланированное на следующий год 9 поколение процессоров Core i будет производиться с использованием очередного обновления старых норм — 14 нм+++. То есть уже пять поколений процессоров будут эксплуатировать 14-нм техпроцесс.

Тем временем и TSMC, и Samsung добились успехов в развитии своих передовых технологий полупроводникового производства, причем первая наращивает массовый выпуск 7-нм чипов, а вторая ускоряет исследования и разработки в области литографии в глубоком ультрафиолетовом диапазоне, EUV.

Но следует иметь ввиду, что цифровые значения не так однозначны: 14-нм нормы Intel в своём текущем состоянии демонстрируют более плотное размещение транзисторов, чем конкурирующие 10-нм или даже 7-нм нормы.

В последние годы Intel расширила производственные операции с целью более полно задействовать мощности своих фабрик. Но, по словам наблюдателей, ей тяжело бороться за заказы крупнейших бесфабричных компаний. Главными клиентами производственного бизнеса Intel являются LG Electronics и Unigroup Spreadtrum & RDA под управлением китайской государственной корпорации Tsinghua Unigroup.



