Inno3D показала обновлённую СЖО iChill для будущих видеокарт NVIDIA

Inno3D показала обновлённую СЖО iChill для будущих видеокарт NVIDIA

До выхода видеокарт NVIDIA нового поколения остаётся всё меньше времени. Согласно последним данным, новинки должны быть представлены уже 20 августа. А спустя всего 10 дней, то есть 30 августа, видеокарта GeForce GTX 1180 поступит в продажу, если слухи оправдаются. Сначала традиционно в продажу поступят эталонные версии новых видеокарт, и лишь спустя некоторое время — собственные модели от партнёров NVIDIA, также называемые нереференсными.

Ещё в рамках выставки Computex 2018 производители сообщали о подготовке собственных версий видеокарт NVIDIA нового поколения. Теперь же компания Inno3D на своём мероприятии в столице Китая Пекине продемонстрировала публике изображение видеокарты с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения iChill новой версии. Подробностей о новых видеокартах представитель Inno3D сообщить не смог, и лишь отметил, что выйдут они во второй половине 2018 года.

Как видно, система охлаждения предусматривает пластиковый кожух, который закрывает всю поверхность печатной платы, и, по всей видимости, водоблок с помпой. Логотип iChill на фронтальной части кожуха и логотип Inno3D на боковой будут оснащены подсветкой. Высота видеокарты составит два слота расширения. Также отметим, что за трубками, ведущими к радиатору СЖО, виднеется пара разъёмов дополнительного питания, скорее всего, каждый с восемью контактами.

Inno3D показала обновлённую СЖО iChill для будущих видеокарт NVIDIA

Напомним, что компания Inno3D уже довольно давно является эксклюзивным партнёром NVIDIA, то есть выпускает видеокарты только на её графических процессорах. Старшие видеокарты Inno3D выпускаются в двух версиях: с производительным воздушным охлаждением и с жидкостным охлаждением. Судя по всему, компания не планирует отказываться от сложившейся системы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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