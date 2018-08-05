Inno3D показала обновлённую СЖО iChill для будущих видеокарт NVIDIA

До выхода видеокарт NVIDIA нового поколения остаётся всё меньше времени. Согласно последним данным, новинки должны быть представлены уже 20 августа. А спустя всего 10 дней, то есть 30 августа, видеокарта GeForce GTX 1180 поступит в продажу, если слухи оправдаются. Сначала традиционно в продажу поступят эталонные версии новых видеокарт, и лишь спустя некоторое время — собственные модели от партнёров NVIDIA, также называемые нереференсными.

Ещё в рамках выставки Computex 2018 производители сообщали о подготовке собственных версий видеокарт NVIDIA нового поколения. Теперь же компания Inno3D на своём мероприятии в столице Китая Пекине продемонстрировала публике изображение видеокарты с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения iChill новой версии. Подробностей о новых видеокартах представитель Inno3D сообщить не смог, и лишь отметил, что выйдут они во второй половине 2018 года.

Как видно, система охлаждения предусматривает пластиковый кожух, который закрывает всю поверхность печатной платы, и, по всей видимости, водоблок с помпой. Логотип iChill на фронтальной части кожуха и логотип Inno3D на боковой будут оснащены подсветкой. Высота видеокарты составит два слота расширения. Также отметим, что за трубками, ведущими к радиатору СЖО, виднеется пара разъёмов дополнительного питания, скорее всего, каждый с восемью контактами.

Напомним, что компания Inno3D уже довольно давно является эксклюзивным партнёром NVIDIA, то есть выпускает видеокарты только на её графических процессорах. Старшие видеокарты Inno3D выпускаются в двух версиях: с производительным воздушным охлаждением и с жидкостным охлаждением. Судя по всему, компания не планирует отказываться от сложившейся системы.



