ПК-корпус Jonsbo UMX4 Plus выполнен из алюминиево-магниевого сплава

ПК-корпус Jonsbo UMX4 Plus выполнен из алюминиево-магниевого сплава

Компания Jonsbo анонсировала компьютерный корпус UMX4 Plus, позволяющий сформировать настольную игровую систему с элегантным обликом.

Изделие выполнено из алюминиево-магниевого сплава. При этом покупатели смогут выбирать между модификациями в серебристом и чёрном исполнении. В боковых частях установлены панели из закалённого стекла толщиной 5 мм.

ПК-корпус Jonsbo UMX4 Plus выполнен из алюминиево-магниевого сплава

Новинка рассчитана на работу с материнскими платами типоразмера E-ATX/ATX/M-ATX/Mini-ITX. Внутри есть место для восьми карт расширения. Ограничение по длине графических ускорителей — 325 мм.

ПК-корпус Jonsbo UMX4 Plus выполнен из алюминиево-магниевого сплава

Габариты корпуса составляют 224 ? 482 ? 501 мм. Возможно использование до восьми 120-миллиметровых вентиляторов: три устанавливаются спереди, по два — снизу и сверху, один — сзади. В случае применения жидкостной системы охлаждения допускается монтаж радиаторов размером 120 и 240 мм. Высота процессорного кулера может достигать 166 мм.

ПК-корпус Jonsbo UMX4 Plus выполнен из алюминиево-магниевого сплава

Система на базе Jonsbo UMX4 Plus может быть оборудована двумя накопителями типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё двумя 2,5-дюймовыми устройствами. На фронтальную панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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