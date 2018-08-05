ASUS выпустит комплекты для апгрейда плат на X399 под процессоры Ryzen Threadripper 2000

ASUS выпустит комплекты для апгрейда плат на X399 под процессоры Ryzen Threadripper 2000

Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения, до выхода которых осталось не так много времени, будут выполнены в том же корпусе Socket TR4 и использовать тот же чипсет AMD X399, что и их предшественники первого поколения. Однако с увеличением числа ядер до 32 у новинок возрос и уровень TDP со 180 до 250 Вт.

Увеличение TDP означает и увеличение энергопотребления, так что у некоторых актуальных материнских плат могут возникнуть трудности с подачей питания для новых процессоров, в частности, перегрев элементов подсистемы питания. Компании MSI и GIGABYTE по этому случаю уже представили новые улучшенные модели, а компания ASUS решила пойти иным путём.

ASUS выпустит комплекты для апгрейда плат на X399 под процессоры Ryzen Threadripper 2000

Тайваньский производитель анонсировал выпуск специальных комплектов для модификации своих актуальных материнских плат, которые получили название Cooling Kit. Как можно догадаться, данные комплекты предназначены для модификации системы охлаждения материнской платы, а точнее её подсистемы питания.

ASUS выпустит комплекты для апгрейда плат на X399 под процессоры Ryzen Threadripper 2000

Флагманская материнская плата ASUS ROG Zenith Extreme получит набор из 40-мм вентилятора, крепления для него и дополнительного радиатора, который устанавливается на элементы питания, расположенные под процессорным разъёмом. В свою очередь комплекты для плат ROG Strix X399-E Gaming и Prime X399-A будут лишены вентилятора, но благодаря наличию в комплекте крепления для него, пользователь сможет установить собственный, в случае необходимости.

Пока что не известно, будет ли ASUS продавать вышеописанные комплекты отдельно, или же пользователи смогут получить их бесплатно, подтвердив факт покупки соответствующей платы. Пока что производитель рекомендует пользователям связаться со своим местным офисом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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