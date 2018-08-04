Квартальные продажи фитнес-трекеров Fitbit серьёзно сократились

Квартальные продажи фитнес-трекеров Fitbit серьёзно сократились

Компания Fitbit, известный производитель носимых устройств для фитнеса и здоровья, отрапортовала о работе во второй четверти 2018 финансового года, которая была закрыта 30 июня.

Выручка за трёхмесячный период, рассчитанная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учёта, составила $299,3 млн. Это приблизительно на 15 % меньше по сравнению с результатом годичной давности, когда доход равнялся $353,3 млн.

Fitbit продолжает нести убытки. Причём если год назад чистые финансовые потери составляли $58,2 млн, то теперь — $118,3 млн. Таким образом, убытки выросли в два раза. Потери в пересчёте на одну ценную бумагу составили 49 центов.

Квартальные продажи фитнес-трекеров Fitbit серьёзно сократились

Спрос на фитнес-трекеры Fitbit падает. В течение минувшего квартала компания реализовала приблизительно 2,7 млн носимых устройств. Для сравнения: годом ранее продажи равнялись 3,4 млн. Таким образом, отгрузки уменьшились на 20 %. При этом средняя стоимость продаваемых устройств поднялась в годовом исчислении примерно на 6 % — до $106.

В текущем квартале компания ожидает дальнейшее сокращение выручки. Доход, по прогнозам аналитиков Fitbit, упадёт приблизительно на 3 %, оказавшись в диапазоне от $370 млн до $390 млн.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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