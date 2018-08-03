Игровая мышь Logitech G304 использует технологию беспроводной связи LightSpeed
Компания Logitech выпустила беспроводную мышь G304, рассчитанную на пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми.
В манипуляторе задействован оптический сенсор HERO, разрешающую способность которого можно регулировать в диапазоне от 200 до 12 000 DPI (точек на дюйм). При этом во встроенной памяти можно сохранить до пяти пользовательских профилей.
Новинка полагается на беспроводное соединение LightSpeed с частотой опроса в 1000 Гц. «Благодаря комплексному решению от Logitech G, при разработке которого учитывались мельчайшие детали, игроки могут забыть о спутанных проводах и эффективно использовать в динамичных играх сверхбыстрый отклик 1 мс», — заявляет разработчик.
Питание мышь получает от одного элемента АА, заряда которого, как утверждается, хватит на 250 часов автономной работы.
Устройство снабжено шестью программируемыми кнопками. Основные переключатели рассчитаны на 10 млн срабатываний. Габариты составляют 116,6 ? 62,15 ? 38,2 мм, вес — 99 граммов.
Комплект поставки включает небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB, для хранения которого в корпусе мыши имеется специальный отсек. Новинка будет предлагаться в белом и чёрном вариантах по цене около 40 евро.
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03.08.2018 15:05