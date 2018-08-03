Asus выпустила внешний жесткий диск FX HDD

Компания Asus анонсировала интересный аксессуар – внешний жесткий диск под названием FX HDD, аналогов которому в ее модельном ряду нет. Конечно, Asus и раньше выпускала внешние винчестеры, но у этого есть одна особенность, делающая его уникальным.

FX HDD

Фишка Asus FX HDD никак не влияет на его работу – речь о подсветке Aura Sync RGB, то есть корпус накопителя будет очень стильно светиться, хотя, по факту, для такого аксессуара это явно бесполезное дополнение. Впрочем, выглядит Asus FX HDD стильно, что должно привлечь к нему внимание молодежи и, в частности, геймеров. Размеры накопителя составил 128х80х16 миллиметров при весе 145 граммов, и он подключается к компьютеру по скоростному интерфейсу USB 3.1, который, опять же, здесь не нужен – сам жесткий диск не сможет выдать полную скорость ввиду особенностей данного типа накопителей.

Зато у Asus FX HDD есть аппаратное шифрование AES с ключом длиной 256 бит, так что информация внутри него будет под относительно надежной защитой. Накопитель бывает двух видов – на 1 и 2 терабайта, и его релиз ожидается в очень скором будущем, однако его цена, которая, вне всякого сомнения, окажется выше на фоне внешних HDD без подсветки, на данный момент не сообщается.

Максим Мишенев, MobileDevice


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