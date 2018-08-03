Xiaomi представила ноутбуки Gaming Laptop 2 и Notebook Pro 2

На конференции ChinaJoy, состоялась презентация нового игрового ноутбука Xiaomi Gaming Laptop 2 и профессионального ноутбука Xiaomi Notebook Pro 2.

Xiaomi Gaming Laptop 2

Gaming Laptop 2 оснащен 15,6-дюймовым FullHD-дисплеем, охватывающим 72% цветового пространства NTSC, и с углом обзора 178°.

Ноутбук имеет четыре воздуховода, раздельные тепловые трубки для CPU и GPU, а также выделенную кнопку для турбо-режима 12-вольтового кулера для быстрого охлаждения компьютера. Толщина Gaming Laptop 2 составляет 20,9 мм.

Всего Xiaomi Gaming Laptop 2 доступен в четырёх вариациях. Все модификации ноутбука получили 256 ГБ памяти на SSD (интерфейс PSIe) и 1 ТБ памяти на HDD. Толщина устройств равна 20,9 мм.

Первый вариант лэптопа оснащён процессором Intel Core i7-8750H, графической картой NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 ГБ видеопамяти GDDR5, 16 ГБ оперативной памяти формата DDR4-2666 МГц. Стоимость данной модификации составит $1310.

Вторая версия компьютера имеет почти такую же конфигурацию, за исключением GPU GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти и 8 ГБ ОЗУ. Стоимость такой модели составляет около $1090.

Третий вариант ноутбука оснащен процессором Intel Core i5-8300H, 8 ГБ ОЗУ формата DDR4, графическим ускорителем NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти. Стоимость ноутбука составляет примерно $1164.

Четвертая модификация соответсвует предыдущей, но в тоже время имеет более слабую видеокарту – GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти. Цена этой версии Gaming Laptop 2 составляет $975.

В продаже Gaming Laptop 2 появятся с 16 августа.

Xiaomi Notebook Pro 2

Notebook Pro 2 является продолжением профессиональной линейки ноутбуков Xiaomi. Внешне компьютер ничем не отличается от Notebook Pro, выпущенного в прошлом году. Компьютер всё также заключен в алюминиевый корпус и оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD.

Новый лэптоп получил низковольтный процессор Intel Core i5 (i5-8250U) или i7 (i7-8550U), 8 или 16 ГБ оперативной памяти формата DDR4, дискретную видеокарту NVIDIA GTX 1050 Max-Q с 4 ГБ памяти и быстрый твердотельный накопитель объемом 256 ГБ с интерфейсом PSIe.

Для зарядки батареи используется разъём USB Type-C и зарядное устройство мощностью 90 Вт. Время автономной работы лэптопа достигает 9 часов в режиме просмотра видео.

Из интересных особенностей стоит отметить поддержку объёмного звука Dolby Atmos, слот для SD-карт UHS-II, дактилоскопический сканер, а также биометрическую авторизацию Windows Hello. Толщина лэптопа равна 16,9 мм.

Стоимость ноутбука составляет $920 за версию с Core i5 и 8 ГБ ОЗУ, и $1110 за вариант на процессоре i7 с 16 ГБ «оперативки». В продаже Xiaomi Notebook Pro 2 также появится с 16 августа.