ПК-корпус Kolink Levante оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкой

Тайваньская компания Kolink выпустила компьютерный корпус Levante, позволяющий сформировать настольную систему на основе материнской платы типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX.

Новинка относится к решениям формата Mid-Tower. Боковая стенка выполнена из закалённого стекла, что открывает взору внутренности ПК. Корпус изначально оборудован четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами с многоцветной RGB-подсветкой: три из них установлены во фронтальной части, ещё один — сзади.

Максимально допустимое количество карт расширения — семь. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 380 мм. Ограничение по высоте процессорного охладителя составляет 160 мм.

Система может быть оборудована двумя устройствами хранения данных типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё двумя 2,5-дюймовыми накопителями. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один разъём USB 3.0.

При необходимости можно задействовать жидкостную систему охлаждения с радиаторами типоразмера до 240 мм. Габариты составляют 206,5 ? 440 ? 475 мм, вес — 8,1 кг.

Приобрести корпус Kolink Levante можно по ориентировочной цене 80 евро. Новинка выполнена в чёрном цвете.



