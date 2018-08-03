ПК-корпус Kolink Levante оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкой
Тайваньская компания Kolink выпустила компьютерный корпус Levante, позволяющий сформировать настольную систему на основе материнской платы типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX.
Новинка относится к решениям формата Mid-Tower. Боковая стенка выполнена из закалённого стекла, что открывает взору внутренности ПК. Корпус изначально оборудован четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами с многоцветной RGB-подсветкой: три из них установлены во фронтальной части, ещё один — сзади.
Максимально допустимое количество карт расширения — семь. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 380 мм. Ограничение по высоте процессорного охладителя составляет 160 мм.
Система может быть оборудована двумя устройствами хранения данных типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё двумя 2,5-дюймовыми накопителями. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один разъём USB 3.0.
При необходимости можно задействовать жидкостную систему охлаждения с радиаторами типоразмера до 240 мм. Габариты составляют 206,5 ? 440 ? 475 мм, вес — 8,1 кг.
Приобрести корпус Kolink Levante можно по ориентировочной цене 80 евро. Новинка выполнена в чёрном цвете.
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