Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9

Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9

Компания Origin PC представила портативные компьютеры EON15-S и EVO17-S нового поколения: ноутбуки рассчитаны на любителей игр, стримеров и создателей контента.

Устройства оборудованы дисплеем размером соответственно 15,6 и 17,3 дюйма по диагонали. В первом случае разрешение составляет 1920 ? 1080 точек (Full HD), во втором — 1920 ? 1080 или 3840 ? 2160 пикселей (4К).

В основе новинок — аппаратная платформа Intel Coffee Lake-H. Топовая конфигурация предусматривает использование шестиядерного процессора Core i9-8950HK с номинальной частотой 2,9 ГГц и возможностью повышения до 4,8 ГГц (в режиме «турбо»).

Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9

Объём оперативной памяти DDR4-2666 может достигать 32 Гбайт. Допускается установка двух высокопроизводительных твердотельных модулей M.2 PCIe SSD вместимостью 2 Тбайт каждый.

Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9

Младший из двух ноутбуков может нести на борту дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 Гбайт памяти GDDR5. Для старшего доступна видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 с 8 Гбайт памяти GDDR5.

Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9

В обоих случаях оснащение включает адаптер беспроводной связи Intel Wireless-AC 9560, порты USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A, интерфейсы Mini DisplayPort 1.3 и HDMI, гигабитный Ethernet-контроллер и 2-Мп веб-камеру. Операционная система — Windows 10.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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