Выяснились названия видеокарт и графических процессоров NVIDIA нового поколения

До презентации видеокарт NVIDIA нового поколения остаётся меньше трёх недель, но до сих пор доподлинно неизвестно ни их название, ни название графических процессоров, которые в них будут использоваться. Пролить свет на эти тайны могут официальные сертификационные документы, в которых обнаружились названия как новых видеокарт, так и графических процессоров.

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), являющейся регулирующим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), были обнаружены сертификационные документы компании Manli Technology Group, в которых и упоминаются названия готовящихся новинок. В одном из документов упоминается графический процессор GA104, а также его конкретная модель — GA104-400. В другом же документе упомянуты видеокарты GeForce GTX 2080 и GeForce GTX 2070.

Кодовое обозначение графического процессора GA104 указывает на то, что он входит в семейство, название которого начинается с буквы «А». На ум сразу приходит Ampere потому, что ещё в ноябре прошлого года появилась информация, что потребительские видеокарты нового поколения будут построены именно на графических процессорах Ampere, а вовсе не Volta, которые к тому моменту уже были представлены в профессиональных решениях.

Названия GeForce GTX 2080 и GeForce GTX 2070 подтверждают, что видеокарты нового поколения всё же будут относиться к GeForce GTX 20-й серии, а вовсе не к 11-й серии или какой-либо другой. Во многих утечках новое поколение видеокарт значилось именно как GeForce GTX 11xx, например GeForce GTX 1180.

Действительно ли видеокарты GeForce и графические процессоры NVIDIA нового поколения будут называться так, как написано выше, мы узнаем уже совсем скоро — 20 августа. Именно в этот день компания NVIDIA должна представить свои новинки. В продажу старшая модель GeForce GTX 2080 поступит уже 30 августа, если слухи не врут.



