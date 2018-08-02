Deepcool Matrexx 55: эффектный корпус для игрового ПК

Deepcool Matrexx 55: эффектный корпус для игрового ПК

Компания Deepcool официально представила компьютерный корпус Matrexx 55, первая информация о котором была обнародована в начале июня в ходе выставки Computex 2018.

Новинка предлагает довольно много внутреннего пространства для установки компонентов. В частности, можно использовать материнские платы формата E-ATX наряду с решениями ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Габариты составляют 440 ? 210 ? 480 мм.

Deepcool Matrexx 55: эффектный корпус для игрового ПК

На базе корпуса можно сформировать эффектную игровую систему. Боковая стенка и фронтальная панель выполнены из закалённого стекла, через которое хорошо просматривается электронная «начинка». Лицевую часть пересекает светодиодная полоса.

Пользователи смогут установить семь карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 370 мм. Ограничение по высоте процессорного охладителя — 168 мм.

Deepcool Matrexx 55: эффектный корпус для игрового ПК

В составе подсистемы хранения данных можно задействовать два накопителя в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё два 2,5-дюймовых устройства. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и два порта USB 2.0.

Deepcool Matrexx 55: эффектный корпус для игрового ПК

Радиаторы жидкостной системы охлаждения монтируются по следующей схеме: 120/140/240/280/360 мм спереди, 120/140/240/280 мм сверху и 120 мм сзади. При использовании воздушного охлаждения можно задействовать три вентилятора диаметром 120/140 мм спереди, два таких кулера сверху и один вентилятор размером 120 мм сзади.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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