Дефицит GDDR6 может негативно сказаться на поставках новых видеокарт

Видеокарты NVIDIA и AMD следующего поколения будут использовать более быструю память GDDR6, однако своевременные поставки этих чипов, как сообщает EE Times, могут быть нарушены, если производителям не удастся быстро нарастить выпуск.

Высокий спрос на передовой тип оперативной памяти исходит из сектора решений для искусственного интеллекта, машинного обучения, криптовалютных ускорителей, автомобильной электроники, виртуальной и дополненной реальности, обработки видео высокого разрешения, дата-центров и сетевого оборудования. Следующая игровая консоль Xbox также будет использовать GDDR6.

Производители, конечно, стараются активно реагировать на потребности индустрии: Micron Technology недавно приступила к производству 8-Гбит чипов GDDR6, а Samsung ещё в начале года начала выпуск 16-Гбит кристаллов.

Директор подразделения вычислительных сетей Micron Андреас Шлапка (Andreas Schlapka) сказал, что за последние 3 года к традиционным применениям GDDR в области видеокарт и игровых консолей присоединились модули автономного вождения и сетевые решения. В современных автомобилях высокоскоростная память необходима для обработки в реальном времени огромных массивов данных от датчиков и камер. Расширенные системы помощи водителю (ADAS) должны реагировать мгновенно. К тому же появляется всё больше графических информационных панелей.

GDDR используется и в передовых картах сетевых интерфейсов (NIC). Пять лет назад самым крупным потоком в центрах обработки данных был трафик между терминалом и узлами. Теперь в центрах обработки данных с одного узла на другой передаётся гораздо больше информации, что существенно поднимает требования к пропускной способности.

«Если вы тренируете нейронную сеть, то стремитесь пропустить через неё как можно больше данных. Их нужно загрузить в память, а затем довольно быстро обработать. В этом случае GDDR становится важной частью процесса и очень хорошим решением», — подчеркнул Андреас Шлапка, добавив, что любые высокопроизводительные вычисления, особенно искусственный интеллект, выигрывают от пропускной способности GDDR.

Во многих из перечисленных направлений могла бы использоваться память HBM2, однако GDDR6 предоставляет пропускную способность до 20 Гбит/с, порой превосходя по этому показателю HBM2. К тому же она дешевле, что заставляет и в других секторах за пределами рынка видеокарт полагаться на этот тип памяти.

Подобные расхождения в потребностях рынках и возможностях производителей их обеспечить, как правило, корректируются ростом цен. Тем не менее, уже проходили слухи, что NVIDIA благоразумно подготовила огромные запасы видеокарт следующего поколения во избежание дефицита.



