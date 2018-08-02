Шлем ВР Pico G2 построен на топовом процессоре Qualcomm

Мобильный процессор Qualcomm 835, представленный в 2017 году и обгоняющий подавляющее большинство современных чипов по производительности, отныне используется в составе нового шлема виртуальной реальности Pico G2. Это полностью автономное устройство, которому не требуется подключение ни к смартфону, ни к ПК, ни к игровой приставке.

По сути, это тоже смартфон, только в очень оригинальном корпусе. Помимо восьмиядерного процессора, у Pico G2 есть сразу два экрана IPS с разрешением 1440х1600 у каждого при частоте обновления 90 Гц и углах обзора 101 градус. Такой формат позволит максимально погрузиться в виртуальную реальность, что и требуется от такого рода гаджетов.

Шлем Pico G2 может похвастаться 4 Гб оперативной памяти DDR4, штатным накопителем UFS 2.1 на 32 гигабайта и слотом под карты microSD, и такой набор дает возможность быстро грузить ВР-контент и не тормозить. Слот под карты памяти позволяет иметь при себе еще больше этого контента. Pico G2 выделяется своим небольшим весом – в районе 280 граммов против 470 граммов у того же Oculus Go, хотя при этом у него есть батарея 3500 мАч на 3 часа работы. В комплект вошел пульт ДУ с тремя степенями свободы. Стоит новый Pico G2 около $295, и в продажу он поступит в следующем месяце.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Канадский магазин оценил AMD Ryzen Threadripper 2990X в $1850Канадский магазин оценил AMD Ryzen Threadripper 2990X в $1850
Тесты Intel Core i9-9900K в 3DMark: на 25 % быстрее i7 8700KТесты Intel Core i9-9900K в 3DMark: на 25 % быстрее i7 8700K
Ноутбук Huawei Honor MagicBook вышел в версии с сенсорным дисплеемНоутбук Huawei Honor MagicBook вышел в версии с сенсорным дисплеем
Новые подробности о компактной фотокамере Canon PowerShot SX740 HSНовые подробности о компактной фотокамере Canon PowerShot SX740 HS
Продвинутые часы Lenovo Watch X Plus поступили в продажуПродвинутые часы Lenovo Watch X Plus поступили в продажу
Блок рекламы


Похожие новости
Acer выпустила ПК на ещё не представленном процессоре AMD Ryzen 5 2500XAcer выпустила ПК на ещё не представленном процессоре AMD Ryzen 5 2500X
Qualcomm работает над новым процессором Snapdragon 730Qualcomm работает над новым процессором Snapdragon 730
Стандарт VirtualLink упростит подключение шлемов виртуальной реальности к ПКСтандарт VirtualLink упростит подключение шлемов виртуальной реальности к ПК
Бесшумный неттоп Quiet PC Sentinel Ryzen работает на процессоре AMDБесшумный неттоп Quiet PC Sentinel Ryzen работает на процессоре AMD
Qualcomm представила бюджетные процессоры Snapdragon 632, 439 и 429Qualcomm представила бюджетные процессоры Snapdragon 632, 439 и 429
Qualcomm выпустила три новых чипа Snapdragon серий 600 и 400Qualcomm выпустила три новых чипа Snapdragon серий 600 и 400
Крошечный неттоп Beelink Gemini X построен на современном Intel PentiumКрошечный неттоп Beelink Gemini X построен на современном Intel Pentium
IDC: квартальные поставки AR/VR-шлемов рухнули на третьIDC: квартальные поставки AR/VR-шлемов рухнули на треть
Рынок VR-шлемов «всё в одном» показывает взрывной ростРынок VR-шлемов «всё в одном» показывает взрывной рост
Qualcomm готовит процессоры Snapdragon 429 и 439Qualcomm готовит процессоры Snapdragon 429 и 439
Последние новости
Подгружаем последние новости