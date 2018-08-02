Шлем ВР Pico G2 построен на топовом процессоре Qualcomm

Мобильный процессор Qualcomm 835, представленный в 2017 году и обгоняющий подавляющее большинство современных чипов по производительности, отныне используется в составе нового шлема виртуальной реальности Pico G2. Это полностью автономное устройство, которому не требуется подключение ни к смартфону, ни к ПК, ни к игровой приставке.



По сути, это тоже смартфон, только в очень оригинальном корпусе. Помимо восьмиядерного процессора, у Pico G2 есть сразу два экрана IPS с разрешением 1440х1600 у каждого при частоте обновления 90 Гц и углах обзора 101 градус. Такой формат позволит максимально погрузиться в виртуальную реальность, что и требуется от такого рода гаджетов.



Шлем Pico G2 может похвастаться 4 Гб оперативной памяти DDR4, штатным накопителем UFS 2.1 на 32 гигабайта и слотом под карты microSD, и такой набор дает возможность быстро грузить ВР-контент и не тормозить. Слот под карты памяти позволяет иметь при себе еще больше этого контента. Pico G2 выделяется своим небольшим весом – в районе 280 граммов против 470 граммов у того же Oculus Go, хотя при этом у него есть батарея 3500 мАч на 3 часа работы. В комплект вошел пульт ДУ с тремя степенями свободы. Стоит новый Pico G2 около $295, и в продажу он поступит в следующем месяце.