Украинский стартап LaMetric вышел на японский рынок и запустил продажи в Украине

Напомним, умные часы LaMetric умеют отображать различную полезную информацию: оповещения из социальных сетей и почты, данные о состоянии погоды и даже о вашем здоровье — благодаря синхронизации с приложениями вроде Google Calendar, CrossFit, Apple Store. В августе 2014 года стартап завершил краудфандинговая кампанию, собрав $370 000 вместо заявленных $69 000, пишут AIN.UA .

«По первым результатам продаж рынок Японии соизмерим с рынком Германии. Тем не менее, это самый сложный рынок для выхода в истории стартапа: нужно было пройти японскую сертификацию, сделать локализацию устройства и упаковки, найти локального партнера для импорта товара, настроить поддержку клиентов на японском языке», — рассказал AIN.UA СЕО LaMetric Назар Билоус.

В Украине официальным дистрибьютором LaMetric TIME стал ритейлер «Алло». Продукт можно приобрести в физических магазинах сети «Алло» или ее интернет-магазине по цене 4999 грн. Как сообщил Билоус, устройство полностью локализовано на украинский язык. До этого LaMetric TIME продавался в разных странах мира, однако не на родине. В стартапе это объяснили тем, что LaMetric изначально ориентировался на глобальный рынок и долго не мог найти партнера в Украине.

«Мы считаем «Алло» подходящим партнером для нашего продукта, так как он владеет сетью магазинов по всей стране, премиум ассортиментом товара, имеет хорошую узнаваемость бренда и лояльность покупателей», — прокомментировал Билоус.