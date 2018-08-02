На мировом рынке ноутбуков ожидается затишье

Аналитики Digitimes Research полагают, что глобальный рынок портативных компьютеров во второй половине текущего года покажет совсем незначительный рост.

Сейчас в сегменте ноутбуков наблюдается затишье. Так, во второй четверти 2018-го мировые поставки ноутбуков оказались на уровне аналогичного периода прошлого года — 38,12 млн единиц.

Однако отрасль может несколько оживиться ближе к концу года. Этому, по мнению экспертов, должны способствовать несколько факторов: появление новых лэптопов Apple , а также выход относительно недорогих игровых ноутбуков. Кроме того, спрос на портативные ПК может возрасти ближе к новогодним праздникам.

Лидирующую позицию по объёму поставок ноутбуков во второй половине года, по прогнозам аналитиков, будет удерживать НР. На втором месте расположится Lenovo, а «бронза» достанется Dell. На четвёртом месте, как ожидается, окажется Apple . За пятую позицию поборются ASUS и Acer.

В целом, считают специалисты Digitimes Research, в период с июля по декабрь включительно отгрузки ноутбуков в глобальном масштабе увеличатся лишь на 0,9 % по сравнению со второй половиной 2017-го.



