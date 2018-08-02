Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро

Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро

В нашей стране компания Xiaomi известна в первую очередь как производитель смартфонов. Меньшая потребительская аудитория знает, что она выпускает также планшеты, телевизоры и ноутбуки. На самом же деле ассортимент продукции этого китайского бренда намного шире. В частности, он включает устройства для «умного« дома и в скором времени пополнится мусорным ведром.

Разумеется, ведро будет не простым, а с приставкой «смарт». Называться умным ему позволит ряд дополнительных функций, которые разработчики добавили к основной — служить ёмкостью для бытовых отходов. Смарт-ведро автоматически откроется при приближении к нему человека на расстояние менее 35 см. После того, как мусор выброшен, оно плотно захлопнет крышку, при этом в случае необходимости можно будет активировать защиту от детей.

Контактировать с отбросами не придётся и в случае наполнения мешка. Ведро самостоятельно запечатает мусорный пакет, а после его удаления установит новый. Будут ли работать эти функции при использовании обычных мешков для мусора, продающихся в супермаркетах, не уточняется, но сообщается, что в комплект поставки включат специальные нервущиеся пакеты.

Вместимость «умного« ведра Xiaomi составит 15,5 литров. Источником питания ему послужит аккумулятор повышенной ёмкости, заряжать который потребуется в среднем раз в 35 дней. На корпусе устройства установят светодиодные ленты с тремя режимами подсветки.

В настоящее время компания Xiaomi проводит краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск смарт-ведра. На время её проведения цена изделия составляет $30. Изменится ли его стоимость после окончания сбора денег, пока не известно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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