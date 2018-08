Продвинутые часы Lenovo Watch X Plus поступили в продажу

Компания Lenovo начала распространение своих умных часов Watch X Plus, исполненных в классическом стиле. Носимое устройство наделено рядом датчиков, отсутствующих в большинстве конкурентов – в частности, у него есть барометр датчик артериального давления.



Часы Lenovo Watch X Plus стоят 58 долларов США , но есть также версия Lenovo Watch X за 45 долларов. В пользу Plus-версии говорит циферблат с римскими цифрами и перечисленные датчики, которых в младшей модификации попросту нет. Часы позволяют измерять артериальное давление, силу тяжести, частоту сердцебиения и целый ряд других параметров, в том числе количество пройденных километров и сожженных калорий.



В наличии шагомер и контроллеры сна и активности, так что это вполне годный фитнес-трекер, да еще и в очень стильном исполнении. Lenovo Watch X Plus нацелены на мировой рынок носимой электроники, но основной упор Lenovo делает на Китай , где первая партия часов Watch X в прошлом месяце была раскуплена всего за 15 секунд. В мировой рознице новые Lenovo Watch X Plus можно купить в черном цвете с классическим ремешком и в серебристом исполнении с миланским браслетом.