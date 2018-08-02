ECS LIVA Z2 и Z2V — бесшумные и энергоэффективные мини-ПК

Ведущий поставщик материнских плат, мини-ПК и решений для «умного» города Elitegroup Computer Systems (ECS) предлагает вниманию пользователей бесшумные энергоэффективные многофункциональные мини-ПК LIVA Z2 и Z2V, которые можно использовать в системах цифровых табло, а также когда требуется бесшумная работа устройств, например, в больницах, банках и правительственных учреждениях.

LIVA Z2 и Z2V поставляются с процессорами поколения Intel Gemini Lake (четырёхъядерные Intel Pentium N5000 и Intel Celeron N4100, двухъядерный Intel Celeron N4000). Обе модели оснащены модулем флеш-памяти eMMC объёмом 64 Гбайт. У компьютеров также есть 2,5-дюймовый отсек для жёсткого диска, 3 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0, порт USB Type-C плюс адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac и слот для замка Kensington.

У LIVA Z2 имеется разъём HDMI 2.0, обеспечивающий высокую пропускную способность потока данных, в то время как в Z2V установлены разъёмы HDMI 1.4 и D-Sub для подключения устройств предыдущих поколений и проведения презентаций. В LIVA Z2 и Z2Vтакже имеется полезный для разработчиков и производителей интерфейс GPIO, позволяющий подсоединять к мини-ПК различные устройства, включая датчики, дисплеи и вычислительные системы.

Оба модели обладают безвентиляторным дизайном, достоинствами которого является бесшумная работа и экономичность. При использовании в качестве домашнего развлекательного центра или медиабиблиотеки, LIVA Z2 и Z2V потребляют меньше энергии, чем лампа накаливания мощностью 6 Вт. Мини-ПК обеспечивают воспроизведение видео высокого качества в формате 4K / UHD, ничем не уступая по функциональности десктопам, несмотря на компактный корпус объёмом 0,48 л, размеры которого составляют 132 ? 118 ? 56,4 мм.

Производить апгрейд LIVA Z2 и Z2V гораздо проще, чем у многих мини-ПК, несмотря на небольшие размеры новинок. Достаточно просто выкрутить четыре винта, и пользователь получает доступ к модулям памяти и 2,5-дюймовым слотам для HDD.



