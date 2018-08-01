Intel определилась: анонс восьмиядерного Core i9-9900K назначен на октябрь
За последнее время мы уже довольно много узнали о планах компании Intel на ближайшее будущее из целого ряда так называемых «дорожных карт». И теперь ресурс HKEPC опубликовал ещё несколько слайдов, датированных июлем текущего года. Они раскрывают куда более интересные детали, чем предыдущие, а именно конкретное время выхода новых процессоров.
Согласно новым данным, часть процессоров Intel Core девятого поколения (Coffee Lake Refresh) будет выпущена уже в октябре. Это будут старшие восьми- и шестиядерные модели Intel Core i9-9900K, Core i7-9700K и Core i5-9600K. Остальные же представители семейства Coffee Lake Refresh должны дебютировать в первом квартале будущего года.
Кроме того, вместе с новыми процессорами будет представлен и новый флагманский чипсет Intel Z390, а соответственно в октябре выйдут и новые материнские платы на его основе. Напомним, что по последним данным, новые процессоры будут совместимы со всеми чипсетами Intel 300-й серии, то есть смогут работать и на актуальных материнских платах.
В том же месяце компания Intel представит и новое поколение процессоров Core X для высокопроизводительных настольных систем (High End Desktop, HEDT), которое называется Basin Falls Refresh. Из опубликованных данных следует, что новые процессоры Core X предложат до 18 ядер и уровень TDP до 165 Вт. Собственно, как и нынешние модели семейства Skylake-X. Напомним, что согласно последним данным эти новые процессоры будут выполнены в корпусе LGA 2066 и смогут работать с нынешними материнскими платами на чипсете Intel X299.
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01.08.2018 21:38