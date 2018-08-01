Карманный ноутбук GPD Pocket2 собрал $1 млн на краудфандинге

Компания GPD сравнительно недавно выпустила ультракомпактный ноутбук Pocket , легко помещающийся если не в кармане, то уж точно в небольших размеров сумке. Лэптоп был очень тепло встречен публикой, и было решено выпустить второе его поколение под названием Pocket2 с более современной начинкой.

GPD Pocket2

Неудивительно, что новый лэптоп привлек к себе еще более пристальное внимание. На производство GPD Pocket2 разработчики собирали средства на одной из платформ для краудфандинга, и всего за день сумма сборов превысила $1 миллион. Деньги продолжают прибывать, так что в релизе GPD Pocket2 уже нет никаких сомнений. От первого поколения ноутбук будет лишь слегка отличаться внешне – он станет еще компактнее за счет более тонких рамок экрана, но сам дисплей сохранит диагональ 7 дюймов и разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей.

Мобильный ПК соберут на очень экономичном процессоре Intel Core m3-7y30 седьмого поколения, у которого есть два ядра по 2,6 ГГц каждое и возможность обрабатывать до четырех одновременных потоков информации. GPD Pocket2 поступит в продажу уже в октябре этого года и будет предлагаться в версиях с 4 и 8 Гб ОЗУ по цене $530 и $600 соответственно. Стоимость включает SSD на 128 Гб, защитное стекло экрана Gorilla Glass 4, модули Bluetooth 4 и WI-FI 802.11ac, три порта USB 3.1, один USB-C и слот SDXC. Емкость батареи GPD Pocket2 составит 6800 мАч.

Максим Мишенев, MobileDevice


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