Xiaomi представила настольную акустику Mi Bluetooth PC Speaker
Компания Xiaomi разработала настольную акустическую систему Mi Bluetooth PC Speaker, которую запросто можно использовать как с компьютером, так и со смартфоном. Новинка состоит из двух колонок с очень интересным дизайном, которые способны подключаться к источнику звука по проводу и по воздуху через Bluetooth.
Корпус Mi Bluetooth PC Speaker выполнен из прочного алюминиевого сплава, и один из сателлитов является активным – в него встроен регулятор громкости, сопряженный с усилителем. Также здесь есть и микрофон, так что колонки можно использовать в качестве гарнитуры для смартфона. В корпусах стоит по одному 50-миллиметровому динамику мощностью по 12 ватт каждый.
В режиме Bluetooth Mi Bluetooth PC Speaker могут работать на расстоянии до 10 метров от источника сигнала и поддерживать кодеки aptX aptX Low Latency вместе с AAC. Колонки могут подключаться к устройствам на Android и iOS, что позволяет использовать их в паре с голосовым помощником – получается своего рода лайтовая умная акустика. Прикупить Xiaomi Mi Bluetooth PC Speaker можно прямо сейчас в белом цвете корпуса с черными сеточками динамиков – продаются колонки пока только в Китае по цене в районе 60 долларов США за пару.
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01.08.2018 20:38