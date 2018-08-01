Xiaomi представила настольную акустику Mi Bluetooth PC Speaker

Компания Xiaomi разработала настольную акустическую систему Mi Bluetooth PC Speaker, которую запросто можно использовать как с компьютером, так и со смартфоном. Новинка состоит из двух колонок с очень интересным дизайном, которые способны подключаться к источнику звука по проводу и по воздуху через Bluetooth.



Корпус Mi Bluetooth PC Speaker выполнен из прочного алюминиевого сплава, и один из сателлитов является активным – в него встроен регулятор громкости, сопряженный с усилителем. Также здесь есть и микрофон, так что колонки можно использовать в качестве гарнитуры для смартфона. В корпусах стоит по одному 50-миллиметровому динамику мощностью по 12 ватт каждый.



В режиме Bluetooth Mi Bluetooth PC Speaker могут работать на расстоянии до 10 метров от источника сигнала и поддерживать кодеки aptX aptX Low Latency вместе с AAC. Колонки могут подключаться к устройствам на Android и iOS , что позволяет использовать их в паре с голосовым помощником – получается своего рода лайтовая умная акустика. Прикупить Xiaomi Mi Bluetooth PC Speaker можно прямо сейчас в белом цвете корпуса с черными сеточками динамиков – продаются колонки пока только в Китае по цене в районе 60 долларов США за пару.