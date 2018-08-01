Мировые поставки телевизоров выросли на 7,3 %

Мировые поставки плоскопанельных телевизоров в первой половине 2018 года выросли на 7,3 % и достигли количества 107 млн единиц, сообщает китайское аналитическое агентство Sigmaintell Consulting. Отгрузки увеличили все крупные производители за исключением корпорации Samsung Electronics, которая поставила 18,32 млн ТВ-панелей, что на 1,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, южнокорейский электронный гигант сохранил лидирующую позицию на этом рынке.

Второе место занимает LG Electronics с показателем 13,09 млн штук, что на 6,3 % больше прошлогоднего итога первого полугодия. Из них 730 000 единиц (5,5 %) — это OLED-телевизоры. Всего же в 2018 году LG планирует отгрузить 1,7 млн OLED-панелей.

На третьей строчке рейтинга крупнейших поставщиков плоскопанельных телевизоров в первой половине 2018 года расположилась китайская TCL. Она увеличила поставки на внушительные 34,1 %, доведя их до отметки 12,65 млн. Основной упор на рынках США и Китая TCL делала на 55- и 65-дюймовые модели, в то время в Юго-Восточной Азии и других развивающихся регионах основу её продаж составляли 32- и 43-дюймовые ТВ-панели.

Замыкает пятёрку лидеров ещё один бренд из Поднебесной — Hisense. Его поставки телевизоров увеличились на 10,1 %, составив 7,01 единиц в первом полугодии.

Примечательно, что в «Топ-10» производителей телевизоров в первой половине 2018 года впервые вошла компания Xiaomi. Её поставки подскочили в четыре раза и достигли 3,16 млн штук. Чтобы избежать острой конкуренции с ведущими брендами, она сфокусировалась на моделях с небольшими диагоналями (32 и 43 дюйма).



