Antec Mercury RGB: системы жидкостного охлаждения для чипов AMD и Intel

Antec Mercury RGB: системы жидкостного охлаждения для чипов AMD и Intel

Компания Antec анонсировала системы жидкостного охлаждения серии Mercury RGB: представлены изделия Mercury 120 RGB, Mercury 240 RGB и Mercury 360 RGB с радиатором типоразмера 120, 240 и 360 мм соответственно.

В состав кулеров входит водоблок, совмещённый с помпой. В зависимости от модели используются один, два или три 120-миллиметровых вентилятора. Скорость их вращения регулируется в диапазоне от 900 до 1800 оборотов в минуту; управление осуществляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Уровень создаваемого вентиляторами шума при этом не превышает 36 дБА.

Antec Mercury RGB: системы жидкостного охлаждения для чипов AMD и Intel

Вентиляторы и водоблок снабжены многоцветной подсветкой. Упомянута поддержка технологии ASUS Aura Sync: она позволяет настраивать световые эффекты и синхронизировать их между совместимыми устройствами, придавая единый вид всему игровому ПК.

Antec Mercury RGB: системы жидкостного охлаждения для чипов AMD и Intel

Заявленный срок службы вентиляторов составляет 40 тыс. часов при температуре 25 градусов Цельсия. Помпа рассчитана на работу в течение 50 тыс. часов при такой же температуре.

Antec Mercury RGB: системы жидкостного охлаждения для чипов AMD и Intel

Использовать системы жидкостного охлаждения можно с процессорами Intel LGA 2066/2011-V3/LGA 2011/LGA 1366/LGA 1156/1155/1151/1150/775, а также с чипами AMD TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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