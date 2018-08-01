Logitech покупает производителя микрофонов для подкастов Blue Micphones

Logitech покупает производителя микрофонов для подкастов Blue Micphones

Logitech объявила о покупке Blue Micphones, известного производителя микрофонов для записи подкастов, таких как Yeti и Snowball. Стоимость сделки составляет $117 млн.

Ресурс techcrunch.com назвал эту сделку вполне логичной, так как Logitech уже работает на рынке аудиоаппаратуры, выпуская динамики и игровые гарнитуры. Приобретение Blue добавит к этой категории важную позицию и поможет компании быстрее расширить пространство для деятельности на этом рынке.

Наиболее известные продукты Blue Micphones не относятся к категории high-end, но они давно стали наиболее подходящим выбором для начинающих подкастеров. Вместе с тем компания выпускает и high-end устройства для музыкальных продюсеров, и в последние годы начала заниматься выпуском микрофонов и игровых комплексов для геймеров.

Logitech покупает производителя микрофонов для подкастов Blue Micphones

«Приобретение Blue Micphones компанией Logitech ускорит наш выход на растущий рынок и предоставит нам ещё один способ помочь людям претворить в жизнь свои увлечения, — отметил Брэкен Даррел (Bracken Darrell), президент и генеральный директор Logitech. — Присоединение Blue — это ближайшая возможность для нас — новый способ роста — с дополнительными синергиями, связанными с существующими играми, веб-камерами для ПК и аудио».

В комментарии, полученном от представителя Blue Micphones ресурсом techcrunch.com, подтверждается, что бренд Blue Micphones будет сохранён, а также то, что «Logitech рада приветствовать сотрудников Blue плюс подрядчиков».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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