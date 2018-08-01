Canon PowerShot SX740 HS: компактная фотокамера с 40-кратным оптическим зумом

Canon PowerShot SX740 HS: компактная фотокамера с 40-кратным оптическим зумом

Компания Canon анонсировала компактный фотоаппарат PowerShot SX740 HS класса «суперзум»: продажи новинки начнутся в ближайшие недели.

Устройство оборудовано объективом с 40-кратным оптическим трансфокатором и фокусным расстоянием 24–960 мм в эквиваленте для 35-миллиметровых плёночных камер.

Применена 1/2,3-дюймовая (6,17 ? 4,55 мм) КМОП-матрица BSI-CMOS с 20 млн пикселей. За обработку изображений отвечает процессор Digic 8. Реализована система оптической стабилизации.

Canon PowerShot SX740 HS: компактная фотокамера с 40-кратным оптическим зумом

Величина светочувствительности составляет ISO 100–3200. Диапазон выдержек — от 1/3200 до 15 с. Для хранения отснятых материалов служит карта памяти SD/SDHC/SDXC. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, а также модуль NFC.

Canon PowerShot SX740 HS: компактная фотокамера с 40-кратным оптическим зумом

Камера позволяет получать фотографии с разрешением до 5184 ? 3888 точек. Возможна последовательная съёмка со скоростью 10 кадров в секунду. Видеоролики записываются в форматах 4К (3840 ? 2160 пикселей, 30p) и Full HD (1920 ? 1080 точек, 30p/60p).

Canon PowerShot SX740 HS: компактная фотокамера с 40-кратным оптическим зумом

Габариты камеры составляют 110 ? 64 ? 40 мм, вес — примерно 300 граммов. Предусмотрен 3-дюймовый дисплей с изменяемым положением.

Приобрести модель PowerShot SX740 HS можно будет по ориентировочной цене 400 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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