Квартальная прибыль Seagate выросла в четыре раза

Квартальная прибыль Seagate выросла в четыре раза

Компания Seagate Technology отчиталась о работе в последней четверти и 2018 финансовом году в целом, который был завершён 29 июня.

Выручка за трёхмесячный период составила $2,8 млрд. Для сравнения: годом ранее компания получила $2,4 млрд дохода. Таким образом, рост составил приблизительно 17 %.

Чистая квартальная прибыль и вовсе подскочила в четыре раза. Если в последней четверти 2017 финансового года Seagate Technology заработала $114 млн, то теперь — $461 млн. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу составила около $1,6.

Выручка компании за финансовый год в целом оказалась на уровне $11,2 млрд. В 2017 финансовом году доход составлял $10,8 млрд.

Квартальная прибыль Seagate выросла в четыре раза

Чистая прибыль по итогам года достигла $1,2 млрд. Годом ранее Seagate Technology заработала примерно $772 млн. Рост по данному показателю оказался на уровне 53 %.

Сообщается, что суммарная ёмкость реализованных в течение квартала устройств хранения данных Seagate достигала 92,9 Эбайт. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 62,2 Эбайт. Сейчас средняя вместимость одного отгружаемого накопителя составляет 2,5 Тбайт.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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