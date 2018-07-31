Kingston показала мышь HyperX Pulsefire FPS Pro для фанатов шутеров

Шутеры от первого лица по праву являются самым популярным жанром ПК-игр, и для их поклонников выпускаются многочисленные аксессуары. Сегодня, к примеру, была анонсирована особая игровая мышь HyperX Pulsefire FPS Pro от компании Kingston, которая получила отточенную эргономику корпуса и продвинутый сенсор.



Разрешение сенсора в HyperX Pulsefire FPS Pro составило 16 000 точек на дюйм, а сам сенсор носит название Pixart 3389. Чувствительность датчика можно настраивать в широких пределах, начиная от 800 точек на дюйм, притом делать это можно на лету. Мышь HyperX Pulsefire FPS Pro оснащена шестью программируемыми кнопками, под каждой из которых находятся переключатели Omron, настолько надежные, что выдержат до 20 миллионов срабатываний.



Не обошлось и без подсветки, чуть ли не главного атрибута современных геймерских аксессуаров. Здесь она RGB, то есть поддерживает 17 миллионов оттенков, и у нее есть четыре уровня яркости. К компьютеру HyperX Pulsefire FPS Pro подключается по кабелю USB длиной 1,8 метра с частотой опроса 1000 Гц. Мышь весит 95 граммов при размерах 128х42х71 мм и поддерживает ускорение до 50g и скорость перемещения до 11,4 метра в секунду. В наличии встроенная память для хранения трех профилей пользователя. Стоимость HyperX Pulsefire FPS Pro на данный момент не раскрывается.