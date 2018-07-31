MacBook Air 2018 получат процессоры Kaby Lake Refresh и до 32 ГБ ОЗУ

Тайваньское издание Economic Daily News сообщило о планах «яблочного» производителя снабдить обновленный MacBook Air более мощным процессором.

MacBook Air 2018 оснастят процессорами Intel Core восьмого поколения с архитектурой Kaby Lake Refresh. Данные чипсеты были представлены во второй половине прошлого года. Изготовлены процессоры Kaby Lake Refresh с применением 14-нм технологии.

Процессоры доступны в двух модификациях: Core i5 и Core i7 с базовыми частотами в 1,6 и 1,9 ГГц, а также Core i5 в режиме Turbo Boost с частотой 3,4 ГГц и Core i7 в режиме Turbo Boost – 4,2 ГГц. Стоит отметить, что оба чипа оснащены графикой Intel UHD Graphics 620 и поддерживают до 32 ГБ ОЗУ.

Официальный дебют обновленного MacBook Air ожидается в сентябре текущего года.