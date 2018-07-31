Канадский магазин оценил AMD Ryzen Threadripper 2990X в $1850

Канадский магазин оценил AMD Ryzen Threadripper 2990X в $1850

Процессор AMD Ryzen Threadripper 2990X, нацеленный на энтузиастов и обладающий 32 вычислительными ядрами, в очередной раз ненадолго засветился на полках интернет-магазинов, но, конечно, всё ещё без возможности покупки. Тем не менее CanadaComputers ненадолго выставил продукт в коробочной комплектации по цене 2400 канадских долларов, что составляет порядка 1850 американских.

Месяцем ранее европейская площадка Cybersport запросила за того же 64-поточного зверя €1509, то есть около $1760. Так что готовые радикально улучшить производительность своего компьютера пользователи уже имеют представление об уровне цен на грядущую флагманскую модель семейства Threadripper 2 на базе архитектуры AMD Zen+. Для сравнения ближайший, но гораздо более слабый в многопоточных задачах 18-ядерный процессор Intel Core i9-7980XE продаётся за $2000.

Канадский магазин оценил AMD Ryzen Threadripper 2990X в 50

Как уже известно, флагманская модель будет производиться по 12-нм техпроцессу, функционировать на частоте 3 ГГц, а в режиме Turbo — 3,4 ГГц или выше. Объём кеш-памяти составит 16 Мбайт L2 и 64 Мбайт L3. А предельное энергопотребление возрастёт по сравнению с первым поколением Threadripper со 180 до 250 Вт. Новые HEDT-процессоры будут работать на прежней платформе TR4 с чипсетом X399 — обновления BIOS уже выпускаются производителями материнских плат.

Известны имена и других представителей нового семейства: Threadripper 2970X, 2950X и 2920X, 2900X, отличающиеся количеством задействованных кристаллов Pinnacle Ridge и активных ядер: 24, 18, 12 и 8 соответственно. Процессоры AMD Threadripper 2, как ожидается, поступят в продажу 13 августа.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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