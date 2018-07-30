Xiaomi разрабатывает очень мощный игровой ноутбук

Компания Xiaomi стремится захватить рынок ноутбуков, и у нее уже есть ряд очень интересных моделей бизнес-класса. Сегодня стало известно, что она работает над новым игровым мобильным ПК, и до его анонса якобы осталось меньше недели.



По информации от инсайдеров, игровой лэптоп от Xiaomi, название которого держится в тайне, увидит свет уже в пятницу на этой неделе, 3 августа 2018 года, и от своих конкурентов он будет отличаться в первую очередь сверхвыгодной ценой. В оснащение ноутбука войдут SSD на 256 гигабайтов, оперативная память до 16 Гб, процессор Intel Core i5 или Core i7 современного восьмого поколения и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или 1050 Ti.



В качестве опции будет доступен дополнительный жесткий диск на 1 терабайт. Все это Xiaomi планирует упаковать в тонкий металлический корпус и дополнить экраном Full HD на 15,6 дюйма по диагонали. Не обойдется здесь без многозонной подсветки клавиатуры с поддержкой 17 миллионов оттенков и ОС Windows 10 Home, лицензия на которую войдет в итоговую стоимость компьютера. Прочие спецификации игрового ноутбука Xiaomi не сообщаются, и наибольший интерес вызывает его система охлаждения на фоне недавнего фиаско Apple с перегревающимися ноутбуками MacBook Pro с процессорами Intel Core все того же восьмого поколения.