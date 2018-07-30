Ноутбук Huawei Honor MagicBook вышел в версии с сенсорным дисплеем

Ноутбук Huawei Honor MagicBook вышел в версии с сенсорным дисплеем

Компания Huawei начинает продажи портативного компьютера Honor MagicBook в модификации, оснащённой экраном с поддержкой сенсорного управления.

Ноутбук будет предлагаться в версиях с процессором Intel Core i5-8250U и AMD R5 2500U. Объём оперативной памяти в обоих случаях составляет 8 Гбайт. В качестве накопителя применяется твердотельный модуль вместимостью 256 Гбайт.

Дисплей имеет размер 14 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Поддерживается распознавание до 10 одновременных прикосновений.

Видеоподсистема полагается на дискретный графический ускоритель NVIDIA MX150 с 2 Гбайт памяти. Оснащение включает адаптер беспроводной связи Wi-Fi 2?2 MIMO, четыре динамика, порты USB Type-A и USB Type-C, интерфейс HDMI.

Ноутбук Huawei Honor MagicBook вышел в версии с сенсорным дисплеем

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12–13 часов. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10.

Портативный компьютер будет предлагаться только в одном варианте цветового исполнения — серебристом Glacier Silver. Предусмотрена возможность идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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