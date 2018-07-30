HyperX Pulsefire FPS Pro: мышь для поклонников шутеров

HyperX Pulsefire FPS Pro: мышь для поклонников шутеров

Марка HyperX, игровое подразделение Kingston Technology Company, выпустила игровую мышь Pulsefire FPS Pro, адресованную поклонникам шутеров от первого лица.

Манипулятор оснащён сенсором Pixart 3389 с разрешающей способностью до 16 000 DPI (точек на дюйм). Этот параметр также можно установить на 800, 1600 и 3200 DPI.

Предусмотрены шесть программируемых кнопок. Основные переключатели Omron рассчитаны как минимум на 20 млн срабатываний. Имеется RGB-подсветка с четырьмя уровнями яркости.

HyperX Pulsefire FPS Pro: мышь для поклонников шутеров

Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; длина кабеля в оплётке составляет 1,8 метра. Мышь имеет размеры 127,6 ? 41,9 ? 71,1 мм и весит 95 граммов (без кабеля).

HyperX Pulsefire FPS Pro: мышь для поклонников шутеров

Частота опроса достигает 1000 Гц. Максимальное ускорение равно 50g, скорость перемещения — до 11,4 м/с. Во встроенной памяти можно сохранить три пользовательских профиля.

Более подробную информацию о манипуляторе HyperX Pulsefire FPS Pro можно найти здесь. О цене ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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