Biostar B450MHC и B450MH: доступные платы для процессоров AMD Ryzen

Компания Biostar анонсировала материнские платы B450MHC и B450MH, рассчитанные на работу с процессорами AMD Ryzen в исполнении AM4.

Новинки полагаются на набор системной логики B450. Для модулей оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2667/2933/3200(OC) есть два разъёма: в системе можно задействовать до 32 Гбайт ОЗУ.

Накопители могут быть подключены к четырём стандартным портам Serial ATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с. Модель B450MH также располагает коннектором М.2 для твердотельного модуля.

Предусмотрен один слот PCIe 3.0 x16 для дискретного графического ускорителя. Карты расширения могут быть установлены в два слота PCIe 2.0 x1.

Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H. Звуковая подсистема полагается на аудиокодек Realtek ALC887 формата 7.1.

На планку с разъёмами выведены гнездо PS/2 для клавиатуры/мыши, интерфейсы HDMI и D-Sub для подключения дисплеев, четыре порта USB 3.0 и два порта USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.

В продажу материнские платы Biostar B450MHC и B450MH поступят по ориентировочной цене 60–65 долларов США .



